Rete di sostegno con il Mef per l'ex Provincia di Siracusa: approvato il rendiconto 2017

Nuovo incontro dedicato alla complessa situazione economica della ex Provincia Regionale di Siracusa. In videoconferenza, insieme al parlamentare nazionale Paolo Ficara e regionale Stefano Zito (M5s), gli uffici della viceministra al Mef Laura Castelli, del settore contabile dell'ente aretuseo e rappresentanti dell'Upi.

"Abbiamo costruito una rete di sostegno e il primo risultato raggiunto è l'approvazione, nei giorni scorsi, del rendiconto di gestione del 2017, l'ultimo prima del dissesto. Abbiamo così revisionato nel dettaglio e con certezza tutti i numeri relativi ai residui attivi e passivi, ai mutui. Questo - spiega Paolo Ficara - permetterà di lavorare ora sui conti degli anni immediatamente successivi, con l'obiettivo di poter arrivare a predisporre un bilancio finalmente riequilibrato e quindi fuori dal meccanismo del default. Un aiuto - aggiungono i parlamentari siracusani - lo daranno anche i 5 milioni di euro per le province in dissesto, stanziati nell'ultimo decreto, il Sostegni Bis. A settembre ci sarà il riparto, con decisione del Ministero dell'Interno".

Nota critica verso i mancati interventi del governo regionale: "Quattro anni di mandato per Musumeci e solo rinvii delle elezioni e mantenimento in carica pluriennale dei commissari straordinari nominati fin dal 2013".

"A settembre - aggiunge Zito - chiederemo l'audizione in Commissione Ars di Upi e Ministero dell’Economia, per cercare di portare il tema della riforma delle ex Province al centro dell'attenzione della politica".