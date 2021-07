Siracusa, schiamazzi in piazza San Giuseppe: 26enne reagisce male all'arrivo dei poliziotti

Rifiuta di farsi identificare dai poliziotti intervenuti in piazza San Giuseppe in Ortigia chiamati dai residenti per schiamazzi alle 4 del mattino.

Non solo, il 26enne si è rivolto agli operatori con fare oltraggioso. Portato in Questura, il giovane ha dato in escandescenze, colpendo con violenza la porta della sala fermati, danneggiandola.

Da qui la denuncia per interruzione di pubblico servizio, oltraggio, minaccia, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento dei beni dello Stato.