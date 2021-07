Solidarietà al Procuratore capo di Siracusa dopo i danni alla sua casa

Tante dichiarazioni di solidarietà rivolte al Procuratore della Repubblica di Siracusa, Sabrina Gambino, per il danneggiamento subito dalla sua casa di Caltagirone.

"Un gesto ignobile - scrivono in una nota i segretari di Cgil, Cisl e Uil - sul quale, siamo certi, gli investigatori faranno piena luce assicurando alla giustizia gli autori. Al Procuratore la vicinanza di Cgil Cisl Uil Siracusa e di tutti i lavoratori della provincia. Il suo impegno avrà sempre il sostegno di tutti i siciliani onesti.” "Non senza stupore - aggiungono i deputati nazionale e regionale del M5S, Paolo Ficara e Stefano Zito - abbiamo appreso dei danni che ignoti hanno arrecato alla casa del procuratore capo di Siracusa. Senza addentrarci in interpretazioni superflue al momento, ci preme però inviare un messaggio di vicinanza al procuratore Gambino, donna delle Istituzioni e dal profondo senso dello Stato che sin dal suo insediamento a Siracusa ha mostrato rettitudine ed attenzione verso le complesse tematiche aretusee. Ferma condanna dell'accaduto".