Priolo, revisione degli stipendi dei dipendenti dell'Ias? Pippo Gianni: "Sarebbe vergognoso"

Possibile contrattazione di secondo livello per rivedere la posizione economica dei dipendenti dell'Ias.

La notizia viene data dal sindaco di Priolo, Pippo Gianni: “Sono venuto a conoscenza del fatto che il direttore dell'Ias avrebbe richiesto ad un tecnico di rivedere la posizione economica dei dipendenti della società. È vergognoso - scrive il primo cittadino - che in un momento di difficoltà economica complessiva, in cui esistono questioni serie da affrontare come la copertura delle vasche e altri problemi sollevati dalla Procura, l’unico pensiero sia quello di tagliare gli stipendi degli operai. Spero - conclude il sindaco - che le notizie che circolano in questi giorni siano solo una boutade estiva in quanto nessuno può permettersi di negare sacrosanti diritti acquisiti dai lavoratori”.