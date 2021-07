Siracusa, rogo di auto e moto in via Cassia

Auto e moto distrutte dal fuoco in via Luigi Cassia a Siracusa. L'allarme per l'incendio è scattato poco dopo le 3,30.

Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e vitando che il fuoco potesse mettere a rischio le abitazioni dei residenti della zona. Alle fine sul posto sono rimasse solo carcasse

di mezzi inservibili.

Indagini ij corso per risalire all'origine dell'incendio.