Lentini, coltivazione di canapa indiana: denunciato agricoltore

Un agricoltore lentinese di 47 anni denunciato dai Carabinieri per coltivazione di canapa indiana.

Nella giornata di ieri, i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e l’Arma territoriale hanno scovato in contrada Fiumefreddo una coltivazione di canapa indiana, occultata fra alberi di grandi dimensioni: si tratta di 9 piante dell’altezza di 2 metri circa.

La piantagione, dopo le operazioni di campionatura eseguite per definirne il grado di tossicità, su disposizioni del Pubblico Ministero è stata estirpata e distrutta.