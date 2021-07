Covid, nel mondo oltre 4,2 milioni di morti

Il numero delle persone decedute nel mondo a causa della pandemia da Covid19 è salito a quota 4 milioni 207.830.

E' quanto si apprende dall'ultimo bilancio pubblicato dal Corriere della Sera.

I casi di contagio accertati dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono pari a 197milioni 315.905. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito in termini assoluti, con oltre 613.000 vittime e quasi 35 milioni di contagi. Preoccupa la situazione in Florida, dove in una settimana sono stati accertati più di 110.000 nuovi contagi.