Violento incendio a Priolo: al lavoro Vigili del fuoco e Protezione civile

Violento incendio alle porte di Priolo oggi pomeriggio, sulla ex SS 114: a bruciare sarebbero copertoni nella ditta ex Borella.

Una densa colonna di fumo nero è stata ben visibile da lontano. Sul posto i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile di Priolo Gargallo.

Quella di oggi, peraltro, era una giornata contrassegnata dal bollino rosso per il rischio incendi e dalla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco confermano una gran quantità di chiamate di richiesta di intervento. Le alte temperature e il vento caldo favoriscono il propagarsi del fuoco e piccoli focolai diventano grandi roghi.