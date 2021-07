Caldo torrido, a Siracusa la temperatura più alta di tutta la provincia con 44,8°C

Oggi prima giornata di caldo torrido caratterizzata da vaste aree dell'Isola con massime superiori a 40 °C, in particolare sul settore ionico, dove si è accumulato il calore della terraferma trasportato dal Libeccio.

Secondo la rete di rilevazione del Sias, il Servizio informativo agrometeorologico siciliano, la temperatura più alta di oggi in provincia di Siracusa è stata registrata dalla stazione del capoluogo (contrada Monasteri) con 44, 8°C.

A seguire Noto e Augusta con 42,9°C, poi Lentini con 42° C e Francofonte con 40, 4°C.

L'ondata di caldo proseguirà nei prossimi giorni con il Dipartimento regionale di Protezione civile che, con un avviso straordinario ha emesso fino al 6 agosto un'allerta rossa o arancione per il rischio incendi con ondate di calore dal 2° al 3° livello massimo a seconda dei territori.