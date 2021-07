Siracusa, lavori in piazza Euripide e largo Gilippo: cambia la mobilità

Cambia la mobilità nell’area di piazza Euripide per permettere l’esecuzione in sicurezza dei lavori di riqualificazione della piazza e di largo Gilippo.

Dalle 18 di domani, sabato 31 luglio, alle 18 del 30 settembre, in piazza Euripide, viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta; è disposto il divieto di transito nel tratto interposto tra via Epicarmo e via Agatocle; e sono istituti i divieti di sosta con rimozione coatta nell’area interposta tra la piazza e largo Gilippo, ed in largo Gilippo, nel tratto interposto tra viale Diaz e via Agatocle.

I veicoli provenienti da viale Cadorna, per raggiungere largo Gilippo, dovranno proseguire per via Epicarmo, svoltare a sinistra per via Ierone 2°, immettersi in via Agatocle e svoltare a sinistra per largo Gilippo.

L’Ast, in questo periodo, effettuerà percorsi alternativi.