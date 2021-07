Tampone rapido e vaccino al Cerica di Priolo, iniziativa per contrastare la diffusione delle varianti

Al via da lunedì 2 agosto un'iniziativa sperimentale a Priolo per tenere sotto controllo la diffusione del covid.

Al centro vaccinale "Cerica" della Protezione Civile chiunque vorrà vaccinarsi contro il Covid potrà effettuare gratuitamente e su base volontaria anche il tampone rapido, con rilascio di specifica attestazione dell'Asp.

“L'iniziativa - spiega il responsabile dell'Uoc Sian/Covid dell'Asp di Siracusa, Ugo Mazzilli - intende arginare la diffusione delle mutazioni del Coronavirus, in particolare le varianti Gamma e Delta e rassicurare quanti intendono vaccinarsi. Sapere di essere negativi al Covid e vaccinarsi è la migliore arma che possiamo mettere in campo a tutela della salute di tutti”.

"La speranza - dichiara il sindaco Gianni - è che il binomio tampone/vaccino possa ottenere quel meritato successo che tutti auspichiamo, per meglio contrastare l'ennesima ondata della pandemia appena iniziata, attualmente dovuta per gran parte alla variante Delta, che sta contagiando con velocità impressionante soprattutto i soggetti tra i 12 e i 60 anni non ancora vaccinati”.