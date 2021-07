La siracusana Lilia Cannarella eletta consigliere dell’Unione internazionale degli architetti

Prima la riconferma per un secondo mandato nel Consiglio nazionale degli Architetti, adesso l'elezione a consigliere nell’Unione internazionale degli architetti per la siracusana Lilia Cannarella.

L’elezione è avvenuta nel corso della XXVIII Assemblea Generale in occasione il Congresso Mondiale degli Architetti di Rio de Janeiro, durante la quale si sono rinnovate le cariche del Consiglio Direttivo (Presidente, Segretario Generale e Tesoriere), i cinque vicepresidenti ed i consiglieri delle cinque regioni in cui è articolato l’organismo mondiale. L’architetto Lilia Cannarella ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra i consiglieri dei Paesi dell’Europa occidentale.

“In questa fase di grandi trasformazioni, dai cambiamenti climatici alla digitalizzazione, che comportano grandi potenzialità ma anche grandi rischi di squilibri - dichiara Lilia Cannarella - gli Stati e le Città devono avere una visione del futuro e una strategia di medio termine sulle azioni da attivare per ripensare a uno stile di vita sostenibile ed equo per tutti”.

“Anche nelle città italiane - prosegue l’architetto Cannarella - sono in atto trasformazioni nelle politiche urbane, riconducibili all’influenza delle Politiche di Coesione e dell’Agenda Urbana 2030. Le competenze degli architetti diventeranno cruciali per aiutare gli enti locali a proporre progetti ambiziosi e credibili nell’ambito del Green Deal: per cogliere questa opportunità dobbiamo essere pronti ad abbracciare il nostro lavoro con un approccio sempre più trasversale, lavorando in collaborazione con le altre categorie professionali, con le associazioni di categoria, con il terzo settore, con la società civile”.

Un augurio di buon lavoro arriva dalla presidente dell’Ordine provinciale di Siracusa, Sonia Di Giacomo: “Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto dalla nostra collega Lilia Cannarella e consapevoli che la sua partecipazione al dibattito internazionale sui temi della città e del territorio potrà essere veicolato all’interno della comunità degli architetti di Siracusa con proficue ricadute anche nel nostro territorio”.