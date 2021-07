Ondate di calore e lavoro, i sindacati dei metalmeccanici: "Necessario protocollo tra sindacati, Confindustria, Asp e Inps"

Il disagio lavorativo determinato dalle alte temperature nell'area del Petrolchimico al centro di una nota delle segreterie provinciali di Fim, Fiom e Uilm che sollecitano la sottoscrizione di un accordo tra organizzazioni sindacali, Confindustria, Asp e Inps che definisca un programma di allerta e gestione del rischio derivante da “avverse condizioni metereologiche” nei luoghi di lavoro con l'indicazione dei criteri da adottare per un’eventuale richiesta di cassa integrazione.

"A condizioni climatiche esterne di 40° gradi - scrivono i segretari Sardella, Recano e Genovese - si aggiungono spesso fattori di stress specifici ravvisabili in capannoni privi d’isolamento termico e adeguato ricambio d’aria o in postazioni interne alle aree del petrolchimico dove si aggiungono ulteriori sorgenti di calore e umidità. In queste condizioni - denunciano i sindacati - mentre le aziende committenti forzano la mano sull’esecuzione dei lavori anche con gli impianti a regime ridotto, le aziende dell’indotto eludono una corretta valutazione del problema, obbligando il personale ad operare con ritmi lavorativi non adeguati alla situazione di stress a cui sono sottoposti".

Da qui anche la richiesta di un’azione ispettiva adeguata che sanzioni le inadempienze quando riscontrate.