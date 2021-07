Il Comune di Priolo soggetto attuatore della bonifica della Riserva Saline

Il Comune di Priolo nominato Soggetto Attuatore per la realizzazione dell'intervento di Bonifica Saline di Priolo, nell'ambito dell’Accordo di Programma Quadro per l’attuazione del “Progetto di risanamento delle aree contaminate finalizzato allo sviluppo sostenibile nel sito di interesse nazionale di Priolo, stipulato il 24 giugno 2015”.

“Si tratta di un fondamentale impegno per il totale rilancio della nostra area protetta - ha dichiarato il sindaco Pippo Gianni - adesso, ‪in 60 giorni‬ gli uffici comunali dovranno proporre eventuali aggiornamenti e modifiche degli interventi al progetto, oltre a produrre e trasmettere al Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti il documento d’indirizzo alla progettazione, il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il relativo cronoprogramma procedurale-attuativo dell’intervento”.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del consiglio comunale, Alessandro Biamonte, dall’assessore al Territorio e Ambiente, Santo Gozzo.

Il lavoro del settore Ambiente sarà concordato con la Lipu, Ente Gestore dell’area protetta. "La strada è ancora lunga - ha dichiarato Fabio Cilea, direttore della riserva - ma si comincia a vedere la luce al termine del tunnel".