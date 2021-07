Rosolini, morte piccolo Evan: rinvio a giudizio per la madre e il compagno

Salvatore Blanco, 33 anni, e la compagna Letizia Spatola, 24 anni, madre del piccolo Evan, 21 mesi, morto il 17 agosto dell'anno scorso all'ospedale Maggiore di Modica, sono stati rinviati a giudizio dal Gup del Tribunale di Siracusa per omicidio e maltrattamenti. Il Giudice per l'udienza preliminare non ha accolto la richiesta di rito abbreviato.

Secondo la Procura, Evan sarebbe morto a causa delle lesioni causate dalle violenze inflitte da Blanco nella casa in cui la coppia viveva insieme ai figli di lei, a Rosolini. Letizia Spatola, durante gli interrogatori, ha detto di essere stata succube delle violenze del compagno.