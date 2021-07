Canale Galermi, interventi urgenti a carico del Consorzio di bonifica

Gli interventi urgenti sul Canale Galermi saranno a carico del Consorzio di Bonifica, in attesa di programmare le manutenzioni sbloccate grazie all’emendamento approvato nell’ultima finanziaria regionale.

Questo l'esito della riunione che si è tenuta a Palermo ieri tra l’assessorato all’Agricoltura, il dipartimento per lo Sviluppo Rurale, il Genio Civile e il Consorzio di Bonifica.

A darne notizie è Giovanni Cafeo, segretario della III Commissione Ars Attività Produttive.

“Il Consorzio - spiega Cafeo - interverrà non direttamente sul canale ma sulle vasche di contrada Baragne, effettuando le riparazioni necessarie e creando una sorta di bypass che, aumentando il livello dell’acqua, renderà fruibile l’acquedotto anche alle concessioni più a sud, al momento in grave sofferenza”.