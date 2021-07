Giornata da allerta rossa per rischio incendi in provincia di Siracusa

Allerta rossa per rischio incendi elevato oggi in tutta la provincia di Siracusa. Questo quanto riporta l'avviso della Protezione civile regionale diramato nel tardo pomeriggio di ieri.

L'allerta per il rischio incendi riguarda un po' tutta la regione: oltre a Siracusa, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa e Trapani.

L'allerta per le ondate di calore vede il bollino rosso a Palermo e arancione a Catania.

Da qui le comunicazioni inviate agli enti locali per attivare i Piani di emergenza comunali.