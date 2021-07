Priolo, Democrazia partecipata: dal 2 al 4 agosto il voto dei cittadini

Da lunedì 2 agosto, al via il sondaggio tra i residenti di Priolo per scegliere uno dei sei progetti ammessi al bando Democrazia partecipata

I progetti sono già pubblicati sul sito istituzionale del Comune e dalle 6 del 2 agosto saranno aperte le votazioni, che si concluderanno alle 24 del 4 agosto.

Il giorno dopo sarà reso noto il progetto che ha ricevuto più consensi.

A darne comunicazione il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco e assessore al Bilancio, Maria Grazia Pulvirenti.

Questi i 6 progetti: Priolo Cardioprotetto, I Giganti di Thapsos, Mamme Sole…e non solo, Apprendere Serenamente si può, FarmLab…la Scuola del Futuro, R…estate al Mare-Sport per Tutti.

“Per esprimere la propria preferenza – fa sapere Maria Grazia Pulvirenti - occorre andare sul sito del Comune, registrarsi e votare il progetto prescelto. Potranno partecipare al sondaggio i residenti a Priolo Gargallo che abbiano già compiuto il diciottesimo anno di età”.

"Il progetto che riceverà più voti - aggiunge il sindaco Gianni - sarà successivamente realizzato dall’amministrazione comunale".