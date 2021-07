Siracusa, fabbricati di Punta Mola: ricorso al Tar di Legambiente

Legambiente Sicilia ha impugnato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza di Siracusa per il restauro e il consolidamento dei fabbricati di Punta alla Mola alla società Elemata Maddalena, proprietaria dell’area, con l’intento, stavolta, di farne delle abitazioni e ha presentato ricorso al Tar di Catania.

"I manufatti oggetto dell’autorizzazione impugnata - si legge nella nota dell'Associazione ambientalista - sono opere militari costruite in tempo di guerra, destinate alla difesa nazionale e per questo realizzate praticamente sul mare in deroga alle norme già allora vigenti. Furono abbandonate il 10 luglio del ’43 e non sono mai state abitate. Ma la Sovrintendenza - prosegue il documento - pensa che invece oggi possano diventare abitazioni private. Stupisce che nel corso dell’istruttoria, la Soprintendenza non abbia svolto alcun accertamento sull’uso pregresso dei fabbricati, accontentandosi della dichiarazione della società, quando, almeno due volte, in passato, la Sovrintendenza aveva dato parere negativo alla violazione di quelle aree".

Indice puntato contro l'operato della Soprintendenza anche perché avrebbe "omesso ogni valutazione in ordine alla compatibilità tra le opere per le quali la società proprietaria ha chiesto l’autorizzazione paesaggistica e le misure di conservazione e tutela previste dal richiamato Piano di Gestione del Sic e per non aver ricordato che quell’area è una Riserva Naturale in via di istituzione".

Appello finale di Legambiente Sicilia alle istituzioni: "E' ora di completare definitivamente l’iter istitutivo della riserva della Pillirina. Tutte le scelte di indirizzo politico e amministrativo, a livello comunale e regionale sono state compiute, l’inserimento della riserva nel Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve è valido e vigente, così come il Piano Paesaggistico. La Regione - conclude - proceda subito con la redazione del regolamento di riserva e all’emissione del decreto di istituzione e il sindaco di Siracusa chieda con forza la definitiva istituzione della riserva".