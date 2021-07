Un giovane melillese tra i pre-finalisti di Mister Italia

C’è anche un 21enne di Melilli tra i novanta pre-finalisti nazionali del concorso di Mister Italia 2021.

Anacleto Ternullo, 1,86 di altezza, studente con il sogno nel cassetto di sfondare nel mondo della moda, sarà in passerella lunedì prossimo 2 agosto a Giulianova dove cercherà di conquistare il “pass” per la finalissima nazionale in programma pochi giorni dopo, sabato 7 agosto a Pescara. la finale sarà condotta come ogni anno da Jo Squillo e vedrà “madrina” e presidente di giuria Manuela Arcuri.