L'italo-argentino Francisco Morettin nuovo giocatore della Teamnetwork Albatro

Francisco Morettin, italo argentino, 24 anni, centrale, è un nuovo giocatore della Teamnetwork Albatro.

E' arrivato in Italia nel 2016 per vestire la maglia del Benevento in A1 per due stagioni consecutive. Sempre con i campani un altro anno in A2 fino a giocare i play off promozione. Due anni fa il trasferimento in Toscana alla Pallamano Tavarnelle di A2.

“Sono molto contento di avere accettato la proposta dell’Albatro – ha commentato il neo giocatore aretuseo – Ho sempre guardato a questa squadra sin dai primi anni a Benevento. Ora sono pronto per questa nuova avventura e non vedo l’ora di mettermi a disposizione del tecnico per iniziare la nuova stagione.” In Argentina debutto nella massima serie con la maglia del Sag Lomas de Zamara e diverse convocazioni nella nazionale giovanile blanco-celeste.

“Giovane ma con un curriculum notevole – sottolinea il presidente Vito Laudani – Morettin ha grande voglia di confrontarsi con il massimo campionato italiano e contribuirà a far crescere il tasso tecnico della squadra.”

“Francisco sarà utile alla causa Albatro – aggiunge coach Peppe Vinci – Si tratta di un giovane che saprà mettere ulteriore entusiasmo e carica al gruppo. Sono certo che si tratta di un altro buon tassello per la nostra squadra.”

Adesso è tutto pronto per l’inizio della preparazione che inizierà lunedì prossimo alla Palestra “Pino Corso”. Domenica sera raduno e presentazione all’Hotel Roma in Ortigia e poi inizierà ufficialmente la stagione 2021-2022 della Teamnetwork Albatro.