L'Ortigia Academy promossa in Serie B

L'Ortigia Academy, allenata da Gino Leone, promossa in Serie B.

Tra i biancoverdi giocano tanti dei giovani talenti che hanno conquistato lo scudetto nel campionato nazionale Under 20 e il quarto posto nel campionato nazionale Under 18. Si tratta di Mattia Capodieci, Enrico Tringali, Valerio Izzi, Leonardo Cassia, Andrea Leone, Lorenzo Giribaldi, Giuseppe Polifemo e Francesco D'Abbondio.

"Questo progetto - afferma Gino Leone - condiviso con Stefano Piccardo, che è il direttore tecnico, e con l'ingegner Giuseppe Marotta, e che si avvale anche della collaborazione di Martino Abela, è nato per valorizzare quei ragazzi già in procinto di avvicinarsi alla prima squadra e che con l'Academy potevano farsi le ossa in un campionato più tosto, diverso da quelli giovanili. Già l'anno scorso abbiamo esordito in Serie C e, quando la pandemia ha fermato tutto, eravamo in una buona posizione di classifica. Quest'anno abbiamo ripreso, con una partecipazione maggiore di ragazzi dell'Under 18 di Martino Abela, che formano lo zoccolo duro di questa squadra. Dobbiamo dire grazie soprattutto a loro per questo risultato, arrivato con un percorso netto, fatto di sole vittorie”.