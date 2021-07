Noto, perseguita la ex compagna: ammonimento per un 27enne

Non si è arreso alla fine della relazione sentimentale con la ex compagna e ha cominciato a perseguitarla in ogni modo.

Protagonista un 27enne a cui ieri è stato notificato l’Ammonimento del Questore.

Dopo la fine del rapporto, l’uomo, con atteggiamento possessivo e geloso, ha preso a seguire la vittima, pedinandola, appostandosi, rivolgendole accuse oltraggiose e minacce.

Sabato scorso l'ultimo episodio: la donna, giunta in pizzeria in compagnia di alcuni amici e familiari, vi trova l’ex compagno che la spintona nell’antibagno del locale, afferrandola per un braccio, facendola oggetto di offese e tentando di costringerla a riprendere la loro relazione.