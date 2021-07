Rappresentazioni classiche, dal 6 agosto green pass obbligatorio per entrare al Teatro greco di Siracusa

Green pass obbligatorio dal prossimo 6 agosto per gli spettatori che vorranno assistere alle rappresentazioni classiche al Teatro greco di Siracusa.

L'annuncio arriva dall'Inda attraverso la pagina social della Fomdazione : "Si potrà assistere agli spettacoli, solo se muniti di una delle certificazioni verdi Covid previste dal Decreto legge 23 luglio 2021 n.105".

La comunicazione arriva dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento emanato dal governo per fronteggiare l'emergenza covid che all’art. 4 comma 1 prevede che "a far data dal 6 agosto 2021 è consentito esclusivamente l’accesso a spettacoli aperti al pubblico anche in spazi all’aperto solo ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid 19".

La Fondazione ricorda, inoltre, che in teatro è obbligatorio l’uso della mascherina.