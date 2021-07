Siracusa, ancora disagi per la raccolta indifferenziata: conferimento limitato nella discarica di Lentini

Ancora disagi nella raccolta dell'indifferenziata per la giornata di domani, giovedì 29 luglio a Siracusa a causa della limitazione degli ingressi alla discarica di Lentini.

Sarà garantita la raccolta notturna delle contrade marine e case sparse. L'ufficio Igiene urbana del Comune invita i residenti di Belvedere e Cassibile di esporre i rifiuti indifferenziati entro e non oltre le 22 di stasera.

Solo in mattinata, sulla base delle informazioni che giungeranno dai compattatori in attesa alla discarica si potrà confermare o meno il proseguimento della raccolta nelle altre zone della città.