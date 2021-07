Calendario serie A Beretta: esordio in trasferta per l'Albatro contro il Bressanone

Esordio in trasferta per la Teamnetwork Albatro nella Serie A Beretta targata 2021-2022.

I siracusani giocheranno a Bressanone la prima di campionato l'11 settembre. Sette giorni dopo prima casalinga contro i campioni d’Italia del Conversano. Sono queste le prime due giornate del calendario diffuso dalla Figh e che fissa le date per la nuova stagione.

In campo 13 squadre. La formula prevede la reintroduzione dei play-off e, novità, la presenza dei play-out per sancire l’unica retrocessione in A2. Si giocherà per 26 giornate, passando per 156 partite di regular season fino al prossimo 7 maggio. Poi spazio proprio a play-off e play-out: ai primi partecipano le squadre classificate dal 1° al 4° posto, agli altri le ultime quattro della classifica. Si gioca tra semifinali (18, 21 e 22 maggio) e finale (25, 29 e 31 maggio), in ambedue i casi al meglio delle tre partite.

Il campionato sancirà una sola retrocessione a fronte di due promozioni dalla Serie A2, al fine di riportare nella stagione 2022/23 il campionato all’originario format a 14 squadre. L’Albatro riposerà all’undicesima giornata. Chiusura del girone d’andata il 18 dicembre, quindi pausa e ripresa del campionato il 22 gennaio 2022.

“Un inizio col botto – commenta coach Peppe Vinci – Brixen e Conversano sono squadre attrezzate per lottare per il titolo. Ci presenteremo, come sempre, con la certezza che noi non abbiamo da perdere nulla.”

La squadra sarà presentata domenica prossima, 1 agosto, alle 19, all’Hotel Roma in Ortigia.