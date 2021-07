Siracusa, Nestore De Sanctis presidente della Sezione Ecologia e Ambiente di Confindustria

Nestore De Sanctis, amministratore unico della Ecocontrol Sud srl, eletto presidente della Sezione Ecologia e Ambiente di Confindustria Siracusa, per il biennio 2021/2023.

Vice Presidente è stato eletto Enrico Monteleone della Ias spa e consiglieri Vincenzo Caruso (Aretusa Ambiente srl), Carlo Montella (Eni Rewind spa) e Caterina Quercioli (Igm Energy srl).

“I temi dell’ambiente, della sostenibilità e dell’economia circolare saranno centrali nei prossimi anni” – ha commentato Nestore De Sanctis – e noi dobbiamo essere pronti a cogliere le sfide che l’Europa ha messo in campo per affrontare le emergenze climatiche. Saremo una squadra compatta - conclude - che d’intesa con la governance di Confindustria Siracusa si muoverà per aiutare le aziende a crescere e a sviluppare politiche sempre più green e rispettose dell’ambiente”.