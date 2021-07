Canale Galermi, domani nuova riunione a Palermo con l'assessore Scilla: Cafeo "Emblema dell'inefficienza della Regione"

il destino del canale Galermi e lo sblocco delle risorse destinate alla sua manutenzione e che non riescono ad essere spesi al centro di una nuova riunione che si terrà domani a Palermo.

A renderlo noto Giovanni Cafeo, segretario della III Commissione Ars Attività Produttive.

“La vicenda del Galermi potrebbe essere tranquillamente utilizzata come manifesto dell’inefficienza e della superficialità della regione Siciliana – spiega Cafeo – specie in un periodo come questo dove con il clima torrido e in piena emergenza incendi si preferisce continuare ad ignorare gli sprechi idrici, mentre si amplifica ogni giorno la necessità e quindi il valore di un bene preziosissimo come l’acqua, soprattutto per il comparto agricolo”.

Alla riunione - aggiunge - parteciperà l’assessore all’Agricoltura Scilla, i rappresentanti del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica oltra al dirigente del dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale per individuare il soggetto che dovrà effettuare i lavori già finanziati”.

Lo scorso mese il sopralluogo effettuato da Cafeo che rilevò come nel canale l’acqua fosse presente ma che interventi non autorizzati ne bloccavano l’afflusso in specifici punti, impedendone la regolare fruizione.