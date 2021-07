Siracusa, al via l'operazione Nettuno per i volontari di Nuova Acropoli

Al via anche quest'anno, a Siracusa, l'operazione Nettuno per i volontari di Nuova Acropoli.

Domenica 1 Agosto i volontari, insieme ai “colleghi” di Floridia, Siracusa, Catania e Ragusa, si recheranno alla Riserva Naturalistica Saline di Priolo, dove si occuperanno del ripristino di isole e nidi galleggianti per favorire la nidificazione degli uccelli, realizzeranno delle staccionate per delimitare alcuni sentieri e si occuperanno della potatura degli alberi.

“Anche quest’anno - dichiara la presidente Elga Daniele - i nostri volontari di lunga esperienza affiancano i più giovani per operare insieme e, spinti dall’amore per il nostro territorio e dal desiderio di preservarlo, mettono a disposizione il loro tempo e le loro energie con generosità”.