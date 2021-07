Il viceministro all'Economia Castelli a Siracusa e Pachino

Il vice ministro dell'Economia Laura Castelli sabato mattina a Siracusa per incontrare tutti i sindaci della provincia. L'appuntamento è fissato per le 11 a Palazzo Vermexio per discutere delle difficoltà economiche degli enti locali e le possibili soluzioni che il Governo centrale ha messo in campo o sta elaborando in vista della prossima Finanziaria.

Nel pomeriggio, invece, il vice ministro farà tappa a Pachino, Comune che ha ricevuto un ingente intervento finanziario che ne ha salvato le casse e garantito la prosecuzione dei servizi. In entrambi gli appuntamenti il vice ministro sarà accompagnato dal vice presidente del gruppo parlamentare del M5S alla Camera Scerra.