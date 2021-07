Re Giorgio è a Siracusa, il suo Yacht Main ormeggiato alla Marina

Il Main, lo Yacht fashion di Giorgio Armani, è ormeggiato alla Marina di Siracusa. Già l'anno scorso il re della moda non aveva rinunciato al suo approdo al porto siracusano.

E' senza dubbio uno degli yacht più lussuosi ed eleganti al mondo, costruito nei cantieri viareggini di Codecasa, e oggi fa bella mostra di se alla Marina, attirando l'attenzione di quanto sono di passaggio. E c'è anche chi cogliendo il momento giusto ha immortalato re Giorgio a bordo dello Yacht questa mattina. E' un 65 metri dipinto in verde militare e con gli interni che sono stati curati personalmente da Armani e che spesso viene utilizzato anche come set fotografico per servizi di moda.