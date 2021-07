Melilli, il 31 luglio l'inaugurazione del nuovo hub vaccinale di Villasmundo

Sarà inaugurato sabato 31 luglio alle 9 la cerimonia di inaugurazione del nuovo Hub vaccinale di Villasmundo in via Leonardo Sciascia, all’interno della nuova sede scolastica Agazzi. L’Hub è aperto a tutti e vaccinerà senza prenotazione, dalle 9 alle 14.

“Una nuova struttura per implementare la vaccinazione e consentire ai cittadini di Villasmundo di potersi vaccinare senza allontanarsi troppo da casa - commenta il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta - rinnovo il mio invito a vaccinarsi ed a farlo al più presto. Ritengo essenziale che ogni cittadino senta suo il dovere di tutelare sé stesso e chi gli sta vicino e, allo stesso tempo, di concorrere a proteggere anche il buon andamento della nostra economia a cui la città deve il suo benessere”.