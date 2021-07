Scuola e vaccini, la dirigente del Gargallo sui social: "Sono l'unica arma per garantire la ripresa delle lezioni in presenza"

Il ritorno a scuola a settembre è strettamente legato alla decisione che il governo dovrà prendere sull'obbligatorietà o meno dei vaccini.

Il dibattito è diventato rovente e a confrontarsi sono coloro che ritengono indispensabile il vaccino per tutti per poter riprendere le lezioni tutti in presenza e coloro che rifiutano a monte l'idea dell'obbligo. La Didattica a distanza resta ancora dietro l'angolo.

A Siracusa c'è anche chi, come la dirigente del Liceo Classico Gargallo, Maria Grazia Ficara, sulla pagina social della sua scuola, invita pubblicamente i suoi docenti, il personale Ata e i suoi studenti e i loro genitori a vaccinarsi: "Il vaccino è l'unica arma a nostra disposizione per favorire il ritorno alla normalità in ogni campo della vita sociale e garantire la ripresa delle lezioni, a settembre, in presenza". Non manca l'esortazione finale: "Sono certa che in tanti risponderete positivamente, prestando ascolto a quanto afferma la comunità scientifica e non chi diffonde paura e disinformazione".

