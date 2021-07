Siracusa, ultimati i lavori alla pista ciclabile "Rossana Maiorca"

Completati i lavori di messa in sicurezza e ripristino del decoro della pista ciclabile "Rossana Maiorca" a Siracusa.

Sono stati rimossi i vecchi pali e gli scarti di lavorazione, sono stati completati i lavori di recupero e sostituzione parapetti lungo i 7 km della ciclabile che da anni versava in cattive condizioni con pali divelti e l'assenza di proteźione in molti punti.

"Un plauso all'ufficio Verde Pubblico e alla ditta che, nonostante i 40°C di luglio, in meno di un mese ha ultimato e consegnato i lavori" commentano soddisfatti il sindaco Italia e l'assessore Gradenigo.