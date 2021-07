Priolo, cucce di quartiere: consegnate le prime all'associazione Ranger

Consegnate questa mattina, all’associazione Ranger di Priolo Gargallo, parte delle 37 cucce acquistate dal Comune. Saranno posizionate in varie parti del paese, per accogliere cani e gatti che stazionano nel centro abitato.

Il bando sarà presto riaperto per consentire l’affidamento delle altre cucce ai tutor che non hanno presentato istanza nei termini previsti.

L’iniziativa, proposta dal presidente del Consiglio, Alessandro Biamonte, è stata condivisa e portata avanti dal sindaco Pippo Gianni, da tutta l’Amministrazione e dal Consiglio comunale. "Il servizio delle cucce - dichiara Biamonte - è unico in Sicilia. Non sono state consegnate prima - ha chiarito Biamonte - a causa dei tempi della burocrazia, perché abbiamo agito nel rispetto dei regolamenti e delle normative. Nelle nuove variazioni - ha fatto sapere - abbiamo inserito delle somme per acquistare dispenser contenenti cibo e acqua per cani e gatti.

“Con questa iniziativa - commenta il sindaco Gianni - offriremo riparo ai cani e ai gatti che non possono godere del calore di una casa e dell’affetto di una famiglia. Lancio un appello ai cittadini, affinché custodiscano le cucce che posizioneremo nei vari quartieri. Abbiamo fatto tanto per i nostri amici a quattro zampe: la riqualificazione degli sgambatoi esistenti e la realizzazione di uno nuovo a San Focà, con l’installazione di giochi per agility dog, il cibo acquistato per cani e gatti, l’iniziativa “Adotta un Cane”, la sterilizzazione gratuita di cani e gatti privati. L’approvazione ieri in Consiglio comunale delle variazioni di assestamento al bilancio ci consentirà di completare il nostro programma, di fare quello che non è stato fatto negli ultimi 20 anni, strade, acquedotti, fognature, scuole, impianti sportivi”.