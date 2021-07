Pachino, guardia medica: solo un neolaureato risponde all'avviso

Un solo medico neolaureato ha risposto all'ultimo avviso inviato dall'Asp per reclutare un numero di medici sufficienti a garantire la riapertura della Guardia medica di Pachino, al momento accorpata a quella di Portopalo.

Allo stato risultano due i medici disponibili e l'azienda sta lavorando per individuarne almeno altri due per garantire la turnazione prevista e quindi la riapertura. Nelle more il servizio continua ad essere garantito dal Pte e dalla Guardia medica di Portopalo.