Contagi quintuplicati in provincia di Siracusa negli ultimi 10 giorni

Balzo in avanti nei contagi covid in provincia di Siracusa negli ultimi 10 giorni: si è passati, infatti da 51 a circa 250 positivi attuali.

I nuovi sono per la maggior parte giovani contagiati dalle nuove varianti del virus (Delta, Gamma e Alfa).

Secondo i dati a ggiornati a ieri il Comune del Siracusano in testa ai contagi è Rosolini con 85 positivi attuali; il capoluogo ne conta 40, mentre i Comuni più grossi come Augusta, Avola e Floridia ne contano una ventina ciascuno.

Situazione decisamente migliore nella zona montana che al momento è covid free: zero contagi infatti a Sortino, Ferla, Buccheri, Buscemi e Cassaro.