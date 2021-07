Vaccini, corsia preferenziale a Siracusa, Portopalo e Carlentini per gli operatori agricoli

Da questa settimana negli Hub vaccinali di Siracusa e Portopalo e nel Centro vaccinale di Carlentini corsia preferenziale ed uno sportello dedicato per gli operatori del settore agricolo.

L’iniziativa è frutto della collaborazione offerta dalle organizzazioni provinciali di Coldiretti, Confagricoltura e Confcooperative all’Asp di Siracusa nell’ambito delle campagne di prossimità.

Gli operatori di settore agricolo potranno vaccinarsi senza prenotazione all’Hub di Siracusa tutti i sabato dalle 16 alle 20; all’Hub vaccinale di Portopalo sempre tutti i sabato dalle 8 alle 14 e al Centro vaccinale di Carlentini il giovedì dalle 15 alle 18.

Questo quanto deciso nel corso di un incontro presieduto dal direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra al quale hanno partecipato il direttore degli Affari Generali Lavinia Lo Curzio, il coordinatore provinciale della Rete civica della salute Andrea Romano e i presidenti, vice presidenti e direttori delle tre organizzazioni provinciali di categoria. Presenti per Coldiretti la presidente Alessandra Campisi e il vice presidente Pietro Castellino, per Confcooperative il presidente Enzo Rindinella e il direttore Emanuele Lo Presti, per Confagricoltura il direttore Antonio Giuffrida e il vice presidente Pippo Campisi.

Coldiretti, Confagricoltura e Confcooperative hanno assicurato l’avvio immediato di un’opera di sensibilizzazione tra gli operatori del settore che non si sono ancora vaccinati.