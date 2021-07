Siracusa, problemi per la raccolta dei rifiuti: non ci sono spazi per smaltire l'indifferenziata

Disagi possibili nelle prossime ore nella raccolta dell’indifferenziata a causa delle difficoltà di reperimento di spazi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati conferiti nell’impianto di contrada Coda Volpe, che ha indotto Sicula Trasporti a comunicare la drastica riduzione delle quantità in recezione all’impianto.

Da qui la comunicazione degli uffici del settore Igiene urbana del Comune di Siracusa secondo la quale "Non potrà essere garantita la totale raccolta odierna dei rifiuti indifferenziati delle utenze non domestiche. Questo - continua la nota - avrà ripercussioni anche sulle altre raccolte a causa del mancato svuotamento dei mezzi di raccolta, al momento saturi in quanto respinti questa mattina".