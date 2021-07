Siracusa, crisi al Vermexio: Lealtà e Condivisione lancia il Patto di fine legislatura

"Un confronto aperto anche alle forze sociali, ai sindacati, al volontariato, per dar vita ad un patto di fine legislatura" questo quanto propone Lealtà e Condivisione a seguito delle ultime comunicazioni del sindaco Italia che invitata i partiti a riflettere.

"Per questo obiettivo noi - si legge nella nota a firma del presidente Ezio Gugòlielmo - confermiamo la nostra disponibilità per un proficuo confronto con tutte le forze politiche che hanno dato vita alla sindacatura Italia.

Tante cose sono state fatte da questa giunta, conseguendo risultati indiscutibili - prosegue Guglielmo - occorrerebbe sfruttare i due anni che mancano per consolidare i risultati raggiunti, portare a compimento quelli realisticamente perseguibili, creare le premesse per nuovi obiettivi, anche attraverso un uso virtuoso delle risorse legate al Piano Nazionale di Ripresa.

Attorno a questi punti - conclude - è necessario un confronto costante e non occasionale tra le forze politiche che hanno reso possibile la nascita dell’attuale amministrazione comunale, aperto anche alle forze sociali, ai sindacati, al volontariato, che dia vita ad un Patto di fine legislatura"