Priolo, scippa la borsa ad un'anziana: 50enne rintracciato e arrestato

Venerdì scorso un'anziana, ultrasettantenne ha subito lo scippo della borsa a Priolo da parte di un uomo a bordo di un'auto.

Ieri l'uomo, un 50enne, è stato arrestato da Polizia e Carabinieri.

Il giorno dopo lo scippo, denunciato in commissariato, gli agenti hanno intercettato l'auto che era stata indicata come quella usata dall'autore. L’uomo che si trovava alla guida, vista la volante, ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e bloccato.

Nella vettura, gli agenti non hano trovato la borsa della vittima, ma un “santino” appartenente all'anziana e, hanno arrestato l’uomo che, solo dopo ha confessato il luogo in cui si è liberato della refurtiva. Il tutto è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria.

L’uomo è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.