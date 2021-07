Pachino, brucia il garage del padre per rancori irrisolti: denunciato 20enne

Agenti del Commissariato P.S. di Pachino, a seguito di celere attività investigativa, hanno denunciato un giovane di 20 anni per il reato di danneggiamento a seguito di incendio di un garage di proprietà del padre.

Gli agenti, intervenuti in per la segnalazione di un vasto incendio innescatosi da un locale adibito a garage che coinvolgeva in modo lieve anche le abitazioni limitrofe,

sin da subito, non escludevano la natura dolosa dell’incendio e, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti ad identificare l’autore del reato, figlio del proprietario.

Inoltre, l’immediata perquisizione effettuata presso l’abitazione del giovane ha consentito di acquisire ulteriori elementi utili per le indagini.

Il ragazzo sarebbe stato spinto a compiere l’incendio spinto da un profondo rancore nei confronti del padre che perdura da diverso tempo.