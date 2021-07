Carlentini, in strada con 1,8 chili di marijuana: arrestato minorenne

Camminava in strada a carlentini con due grosse buste: fermato dai Carabinieri per un controllo, è stato poi arrestato. Nelle due buste, infatti, era contenuto un chilo e 800 grammi di marijuana. Il ragazzo, un minorenne, su disposizione della Procura dei Minori di Catania, è stato accompagnato al Centro di Prima Accoglienza della cittadina etnea.

Lo stupefacente è stato invece sequestrato e sarà analizzato dal laboratorio dei Carabinieri di Catania, per verificarne le caratteristiche qualitative.