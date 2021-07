"Mare senza barriere" a Siracusa: passerelle in 4 spiagge per permettere a tutti l'ingresso in acqua

Mare accessibile a tutti, disabili e anziani, a Siracusa grazie al progetto dell'associazione Astrea finanziato dal Comune di Siracusa attraverso il progetto di Democrazia Partecipata.

Delle passerelle ad hoc adesso permettono a tutti facilmente l'accesso in acqua in 4 spiagge del capoluogo: alla spiaggia libera dell'Arenella, alla spiaggetta Aretusa, allo Sbarcadero Santa Lucia, a Fontane Bianche nei pressi del Lido Camomilla.

Ne dà notizia sui social il sindaco Franceco Italia che ricorda come l'ingresso in acqua sia facilitato anche sulle scogliere dell'Area Marina protetta del Plemmirio grazie all'opera messa in atto negli anni dal Consorzio dell'Amp: sbocco 2 in via Caboto, sbocco 11 in via Marco Polo, sbocco 12 in via Vasco De Gama, sbocco 21 alla Tonnara, sbocco 22 in contrada Capo Murro di Porco, sbocco 25 in via dei Diamamnti e sbocco 35 in via del Faro Massoliveri.

Intanto dopo il solarium dello Sbarcadero, da ieri è fruibile anche il solarium di via Cassia, alla Mazzarrona, e da oggi iniziano i lavori di montaggio a Forte Vigliena: "Da quest'anno - fa sapere ancora il primo cittadino - sono allestiti con ombrelloni e dal prossimo ogni piattaforma sarà dotata di docce".