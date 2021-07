Siracusa, il ritratto di parole per Patrick Zaki all'Urban Center

Ritratto di parole per Patrick Zaki all'Urban Center di via Nino Bixio a Siracusa, accanto allo striscione per Giulio Regeni per non dimenticare il giovane ricercatore recluso dal 7 febbraio 2020 in Egitto.

Il ritratto riporta in calligraphy art una lettera di solidarietà tradotta in 16 lingue e trasposta sui lineamenti del viso di Patrick. La lettera firmata da tante personalità del mondo politico, accademico e culturale è stata spedita presso il Carcere di Tora in Egitto nell'agosto 2020 insieme ad altre 199 lettere pari al numero dei giorni di detenzione.

Il Presidente dell'associazione InOltre Alternativa Progressista, Giordano Bozzanca, insieme a diverse realtà locali coinvolte (Rea, Consulta Giovanile, Amnesty Siracusa) ha voluto fortemente che anche la città aretusea desse il suo segnale di vicinanza al giovane Patrick: "Il governo - dice Bozzanca -intensifichi l'attività diplomatica per la scarcerazione di Patrick e conceda la cittadinanza italiana al giovane ricercatore per rendere più efficaci le operazioni di negoziazione".

Gli fa eco il Presidente della Consulta Comunale Giovanile di Siracusa, Nicolò Saetta: “Riteniamo sia fondamentale essere presenti quest’oggi, non è ammissibile che un giovane ragazzo venga incarcerato semplicemente per aver chiesto maggiori diritti. Speriamo che quanto prima possa ritornare a casa e portare avanti le sue battaglie in tutta sicurezza”.