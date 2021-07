Francofonte e Sortino, potenziamento dei centri di raccolta

Francofonte e Sortino tra i 13 Centri di raccolta che verranno adeguati, ampliati o potenziati, con 5,2 milioni di euro finanziati dalla Regione. Oltre ai due Comuni del Siracusano fli altri sono Menfi, Sciacca e Burgio, nell’Agrigentino; Butera, in provincia di Caltanissetta; Bronte, nel Catanese; Piazza Armerina, in provincia di Enna; Santa Lucia del Mela, nel Messinese; Termini Imerese e Cefalù, in provincia di Palermo, Modica e Pozzallo, in provincia di Ragusa.

Altri 16 milioni di euro sono destinati alla realizzazine di 17 nuovi centri di raccolta.

In generale l’obiettivo è quello di incrementare la raccolta differenziata e aiutare gli enti locali nella gestione del servizio. Il dipartimento regionale Acqua e rifiuti ha pubblicato l’elenco dei progetti, a firma del dirigente generale Calogero Foti, con i punteggi attribuiti sulla base dei criteri previsti dal bando. Le risorse provengono dal Fesr 2014-2020 e già sono stati emessi i primi decreti di finanziamento.