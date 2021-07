Carlentini, si entra in Comune solo con green pass o tampone

Da domani, 26 luglio, a Carlentini per entrare in Comune bisognerà essere in possesso di certificazione verde o essersi sottoposto a tampone non oltre le 48 ore antecedenti. Le prestazioni da parte dell’ente comunale saranno in ogni caso garantite su richiesta dell’utenza, mediante utilizzo dei canali telematici e/o telefonici (mail, posta elettronica certificata, telefono).

Questo quanto stabilisce un'ordinanza sindacale che prevede analoga restrizione per l’accesso ai Centri anziani diurni comunali. Ma l’ingresso sarà consentito a chi, per motivi debitamente documentati, dimostri l’inidoneità alla vaccinazione.

E non è tutto: l’iscrizione agli asili comunali sarà consentita solo a quei bambini i cui genitori e/o il genitore che esercita la potestà genitoriale sia munito di certificazione verde a meno che, come nel caso precedente, sia dimostrabile l’inidoneità alla vaccinazione.

Stesso discorso per usufruire del servizio scuolabus.