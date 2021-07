Melilli, oltre 600mila euro per i lavori di pavimentazione di via Iblea

Stanziati oltre seicentomila euro per i lavori di rifacimento di via Iblea a Melilli importante arteria commerciale che collega piazza Rizzo a Piazza Carmine.

I lavori riguarderanno la posa di una nuova pavimentazione, l’arredo urbano ed il completamento dei sottoservizi.

““Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria - dichiara il sindaco Giuseppe Carta - per riqualificare un luogo di grande importanza dal punto di vista storico e commerciale. Inoltreprocederemo all'intitolazione di piazza Venezia e al recupero del monumento del cuore di Gesù, un piccolo gioiello per troppo tempo abbandonato a se stesso”.