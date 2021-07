Avola, sui social offese a Mattarella e istigazione a delinquere: denunciato

Aveva scritto sulla pagina social di un quotidiano online commenti offensivi rivolti al presidente della Repubblica Mattarella, in occasione della visita al Teatro greco e aveva anche istigato i lettori a lanciare pietre.

Le indagini avviate immediatamente dalla Digos di Siracusa hanno consenito di individuare l'autore in un 46enne di Avola, che pertanto è stato denunciato per offesa all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica e per istigazione a delinquere.