Siracusa, nuovo impulso alle vaccinazioni: ieri pomeriggio al centro commerciale somministrate 174 dosi

Nuovo impulso alle vaccinazioni anti covid dopo il varo del nuovo decreto che rende obbligatorio il green pass per accedere in bar e ristoranti, cinema, teatri, palestre e per partecipare ad altri eventi al chiuso.

Nella sola giornata di ieri al Parco Commerciale Belvedere, nell'ambito dell'iniziativa di vaccinazione di prossimità, sono stati somministrati 174 vaccini di cui 164 prime dosi.

Questa sera, intanto dalle 20 alle 24 al Foro italico nell’area adiacente la base navale della Guardia Costiera, sarà possibile vaccinarsi dai 12 anni in su senza prenotazione con il siero Pfizer. Il Comitato provinciale della Croce Rossa italiana allestirà un Posto Medico Avanzato dove opererà personale medico, infermieristico e tecnico-amministrativo dell'Asp oltre a volontari del Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana che cureranno l'accoglienza.